Десятки загиблих і зниклих: біля берегів Греції затонули одразу два катери з мігрантами

Рятувальна операція ускладнюється несприятливими погодними умовами

Уночі на 6 жовтня в Егейському морі трапилася аварія за участі двох човнів із мігрантами на бортах. Згідно з попередніми відомостями, у результаті катастрофи, яка відбулася неподалік грецьких островів Кітера і Лесбос, загинуло не менше 15 людей.

Як повідомляє видання Kathimerini, обидва човни рухалися в напрямку однієї з країни Європейського Союзу. Також зазначається, що у човні, який затонув в районі Лесбоса, щонайменше 15 людей загинуло, водночас близько десятка мігрантів були врятовані. Що стосується долі інших людей, які були на човнах у момент аварії, то вона невідома. Припускають, що вони могли самостійно допливти до берега. Рятувальники продовжують операцію з пошуку.

Варто відзначити, що борту човна, який потрапив у аварії поблизу острова Кітера, зіштовхнувшись зі скелями, знаходилося близько 95 осіб. Переважну їх більшість було врятовано. До участі у рятувальній операції, крім надзвичайників, залучили й кілька волонтерських організацій.

Також зазначається, що через несприятливу погоду та потужний вітер ситуація лише ускладнюється. Станом на сьогоднішній день сила поривів поблизу Кітери та Лесбоса складає від 7 до 10 балів за шкалою Бофорта.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Греції український літак потрапив у авіакатастрофу. Пілоту героїчно вдалося вивести літальний апарат із небезпечної зони, проте долетіти до посадкової смуги, він все ж не встиг.