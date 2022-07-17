Пілот українського Ан-12 виявив героїзм перед падінням у Греції: момент катастрофи потрапив на відео

На місці катастрофи працюють фахівці

Стали відомі нові деталі авіакатастрофи українського літака Ан-12 у Греції. У літака, що летів із Сербії до Йорданії, комерційним рейсом спалахнув один із двигунів. Пілот просив екстрену посадку, але не зміг долетіти до аеропорту. Він героїчно повів літак від житлових будинків і врізався в землю в полі — почалася серйозна пожежа.

На місце прибули як рятувальники, так і армія, оскільки вантаж кваліфікується як небезпечний. На борту було 12 тонн вантажу. Повідомляється, що це могли бути боєприпаси чи акумулятори. Місцеві жителі чули вибухи кілька годин.

Момент падіння літака потрапив на відео. Видно, що ще до падіння горить двигун. Після катастрофи пролунав потужний вибух.

Місцеве ЗМІ OT.gr повідомляє про вісім загиблих членів екіпажу. Місце аварії обгородили 500-метровою зоною. З’явилися також перші фото з місця аварії.

Уламки літака/Фото — newsit.gr

Від Ан-12 мало що залишилося/Фото — newsit.gr

Невідомо, що за речовину чи вантаж перевозив літак, чи Сербія була проміжним пунктом, чи точкою відправлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про катастрофу літака Ан-2 у росії. До цього в рф впав військовий літак Іл-76.