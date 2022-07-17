Пилот украинского Ан-12 проявил героизм перед крушением в Греции: момент катастрофы попал на видео

На месте катастрофы работают специалисты

Стали известны новые детали авиакатастрофы украинского самолета Ан-12 в Греции. У самолета летевшего из Сербии в Иорданию коммерческим рейсом вспыхнул один из двигателей. Пилот просил экстренную посадку, но не смог долететь до аэропорта. Он героически увел самолет от жилых домов и врезался в землю в поле — начался серьезный пожар.

На место прибыли как спасатели так и армия, поскольку груз квалифицируется как опасный. На борту было 12 тонн груза. Сообщается, что это могли быть боеприпасы или аккумуляторы. Местные жители слышали взрывы несколько часов.

Момент падения самолета попал на видео. Видно, что еще до падения у него горит двигатель. После катастрофы раздался мощный взрыв.

Местное СМИ OT.gr сообщает о восьми погибших членах экипажа. Место аварии огородили 500 метровой зоной. Появились также первые фото с места крушения.

Обломки самолета /Фото - newsit.gr

От Ан-12 мало что осталось /Фото - newsit.gr

Неизвестно, что за вещество или груз перевозил самолет, а также была ли Сербия промежуточным пунктом или точкой отправления.

Ранее "Телеграф" сообщал о крушении самолета Ан-2 в россии. До этого в рф упал военный самолет Ил-76.