У Ірану з’явився новий дрон-камікадзе — чи чекати на нього в Україні

Новий іранський дрон схожий на американський, але слабший, чи чекати його на передовий у окупантів

На озброєння елітних частин Ірану – Корпусу вартових Іранської революції (КСІР) було прийнято новий ударний безпілотник "Meraj-521", який повинен поповнити лінійку БПЛ-камікадзе, багато з яких Росії використовує тепер проти України під позначенням "Герань-2".

Як повідомляють іранські ЗМІ, новий ударний дрон є невеликим літальним апаратом, оснащеним боєголовкою вагою 500, 700 грамів і 1 кілограм. Він може переноситися піхотинцями та запускатися з пускового пристрою.

Пусковий пристрій

За своїми тактико-технічними характеристиками: боєприпасом, дальністю – до 5 км і часом польоту – до 15 хвилин, "Meraj-521" є аналогом американського барражуючого боєприпасу Switchblade 300. Щоправда останній все ж таки володіє кращими характеристиками, зокрема, може летіти до 10 кілометрів.

Тим не менш, цей боєприпас прийнятий на озброєння сил швидкого реагування КВІР, зокрема, підрозділи сил спеціальних операцій "Саберін", який використовується у проведенні спеціальних операцій як в Ірані, так і за його межами.

Втім, українці можуть не побоюватися їх застосування проти мирних міст в Україні, чого не дозволить зробити їхній малий радіус, а ось на передовий "Meraj-521" може і з’явиться, щоправда, малоймовірно через невідому кількість самих дронів-камікадзе. Але судячи з того, що ними озброєні лише елітні частини елітного КВІР, їх кількість дуже обмежена в самому Ірані.

Тим часом ЗСУ очікують поставки зі США ударних БПЛА Switchblade 600, які мають ще більш високі показники ніж Switchblade 300.