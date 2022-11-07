Дальнобійна, але стара гармата: яку небезпечну зброю КНДР може дати росії

КНДР крім снарядів може поставити росії необхідну їй зброю, хоч і стару

За даними США, Росія почала розглядати можливість закупівлі боєприпасів в КНДР, щоб поповнити свої арсенали, що стрімко порожніли. Мова може йти про "мільйони боєприпасів до артилерії та ракет".

В умовах важливості ролі артилерії на передовій, що забезпечується далекобійними та точними артсистемами, в яких якісна перевага явно на боці ЗСУ, особливо бажаними для окупантів можуть стати північнокорейські 170-мм САУ М1978 "Коксон".

Корейсько-японська САУ дальністю під 60 км.

Цю артсистему не можна назвати особливо новою. Її виробництво було розгорнуто в 1973 році, але вона має одну важливу перевагу – далекобійність.

На відміну від артсистем періоду СРСР і нинішніх російських, що мають досить коротку довжину ствола, "Коксон" має ствол понад 8 метрів, що дозволяє закидати артснаряд на велику дальність.

Згідно з відкритими даними, дальність пострілу "Коксона" в залежності від типу снаряда складає від 40 до 60 км, що дорівнює дальності гармат стандарту НАТО, які отримують ВСУ і дали українській артилерії помітну перевагу в далекобійності.

За даними українського військового історика Андрія Харука, "Коксон" був створений на базі японської зброї калібром 149-мм "тип 96" часів Другої Світової війни, який також мав довгий стовбур — понад 8 метрів.

Втім, їхні бойові можливості все-таки обмежені, наприклад, точних артснарядів подібних до "Екскалібуру", у КНДР немає, а застосування "Коксонов" Іраном під час ірано-іракської війни 1987 року не допомогло йому перемогти.

Коксон ЗС Ірану на параді

Зате їх наявність у лавах ЗС Ірану може спричинити їх передачу Росії, так само як раніше ця країна продала окупантам свої дрони-камікадзе "Shahed".