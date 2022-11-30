Депутат від "Слуги народу" закликав світ не робити з Азербайджану агресора

Азербайджан правильніше порівнювати з Україною, адже він також втратив 20% своїх територій внаслідок військових зусиль Вірменії та Росії

Війну в Україні почали порівнювати з Карабахським конфліктом, але з історичними викривленням. Мовляв, Азербайджан є агресором у цьому конфлікті, а Вірменія відповідно жертвою. І тому європейські країни мають накласти санкції на Баку, а Єреван – навпаки, підтримати.

Цей наратив останнім часом просувають французькі політики – кілька місцевих сенаторів ініціювали ухвалення резолюції щодо введення ембарго на поставки азербайджанської нафти та газу. За їхніми твердженнями, Азербайджан у своїх спробах повернути законні території, окуповані Вірменією 30 років тому, діє так само, як Росія проти України.

Політичні експерти вважають, що такі заяви можуть негативно вплинути не лише на позиції Баку, а й на підтримку України.

"Ставити Азербайджан і Росію в один ряд абсолютно неправильно. Тим більше, що Азербайджан – основна загроза Ірану, де проживає значна частина азербайджанців. Слід розуміти, що Іран дуже сильно за це переживає і, як не дивно, фінансує Вірменію. А вже після того, як ми побачили, що іранські дрони бомбять українські міста, нам не варто обирати чи навіть замислюватися. Ми маємо підтримувати Азербайджан", – розповів депутат Мар’ян Заблоцький в ефірі каналу 24.

На його думку, французькі настрої підігріваються впливом численного вірменського суспільства у цій країні. При цьому експерт нагадує, що Вірменія завжди була союзницею Росії, є членом ОДКБ та голосує проти всіх антиросійських резолюцій у міжнародних організаціях. І доки Вірменія є відкритим союзником держави-терориста, вона не може розраховувати на підтримку цивілізованого світу.

"Загалом, якщо вже порівнювати ці два конфлікти, то навпаки – Азербайджан – це Україна. Адже ще на початку 90-х ця країна втратила 20% своїх територій внаслідок військових зусиль Вірменії та Росії. Тоді, як і в Україні, фіксували тисячі жертв серед цивільного населення. У численних резолюціях ООН ці землі називаються тимчасово окупованою територією Азербайджану. А вже під час другої Карабахської війни, що відбувалася протягом 2020 року, Баку зміг відбити свої території. Подібна ситуація відбувається і в нас, зокрема, із Херсоном", — переконаний Заблоцький.

Депутат також упевнений, що атака деяких європейських політиків на Азербайджан б’є по Україні у двох випадках. По-перше, дискредитує поняття "санкції", по-друге, нівелює правило про незмінність кордону ООН. Адже саме ця організація свого часу визнала частину територій, окупованих Вірменією, суверенними землями Азербайджану.

Журналісти 5 каналу назвали 7 фактів, за якими Карабахський конфлікт та російсько-українську війну можна порівнювати лише в одному контексті: Україна та Азербайджан є жертвами цього конфлікту, а Вірменія та Росія – агресорами. Обидва вони діяли за однаковим сценарієм: використовували сепаратистські настрої в Карабаху та на Донбасі, щоб окупувати 20% територій сусідніх держав, обстрілювали ракетами мирне населення і намагаються переконати у справедливості своїх претензій. Саме тому міжнародне право має бути на стороні жертв конфлікту – України та Азербайджану.