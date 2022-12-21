Європі загрожує нова війна. Чи вистачить путіну сил для нападу на Молдову?

Навіщо володимиру путіну війна з Молдовою, і чи вистачить росії військового потенціалу для відкриття другого фронту.

На початку 2023 року окупаційні війська рф можуть здійснити напад на Молдову. Про це TVR Moldova розповів директор Служби розвідки та безпеки Молдови Олександр Мустяца. За інформацією відомства, ризики відкриття росією другого фронту цілком реальні та високі.

"Телеграф" звернувся до військових і політичних експертів, аби з'ясувати, наскільки вірогідним є такий сценарій, і навіщо главі кремля розпочинати нову війну.

Досвід України не залишає місця легковажності

У Кишиневі розглядають одразу декілька сценаріїв збройної агресії з боку рф. За словами Олександра Мустяца, на сьогодні питання не в тому, чи почне росія наступ на Молдову, а в тому, коли це відбудеться: у січні-лютому чи березні-квітні.

"Судячи з нашої інформації, російська федерація не має наміру зупинятися. Її мета: об'єднання з Придністров'ям – територією, яка є частиною Молдови, і тоді можна однозначно сказати, що так, вони мають намір дійти сюди. Що буде далі і які їхні наміри щодо Кишинева – ми не можемо судити, але це реальний і дуже високий ризик", — заявив посадовець.

Очільник Служби розвідки та безпеки Молдови також нагадав, що у селі Колбасна на території самопроголошеного Придністров’я під охороною російських військових знаходиться найбільший склад боєприпасів у Європі. Їх країна-агресор може використати для військового протистояння в регіоні.

Варто зазначити, що уряд Молдови вже почав вживати заходів для посилення обороноздатності, тож 2023 року оборонні витрати країни зростуть на 68,2%. За повідомленням міністра оборони Анатолія Носатого, значну частину цих коштів витратять на закупівлю систем протиповітряної оборони, пише "Мілітарний".

Крім того, днями стало відомо, що Молдова припинила мовлення шести російськомовних каналів через загрозу державній безпеці республіки. Міністр юстиції країни Сергій Литвиненко заявив, що ці телеканали недобросовісно висвітлюють інформацію про події в Молдові та в Україні, що призводить до ризику дезінформації.

Попри те, що в українському уряді оцінюють ймовірність наступу рф на Молдову як невисоку, обговорення усіх можливих варіантів розвитку подій все ж відбувається. Про це "Телеграфу" повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ми тримаємо зв'язок з урядом і президентом Молдови. Координація відбувається задля вжиття превентивних заходів, аби знизити ризики негативних наслідків у майбутньому", — зазначив нардеп.

Водночас Федір Веніславський вважає, що очікувати збільшення військової допомоги Україні, як останній "заставі" між агресором та Європою, з боку Заходу не варто. За словами нардепа, станом на сьогодні наші міжнародні партнери найбільш занепокоєні терористичними атаками на об'єкти критичної інфраструктури України. Саме ці дії росії можуть прискорити темпи і збільшити обсяги допомоги нашій державі.

Імперські амбіції путіна не відповідають його можливостям

Забезпечення сухопутного коридору через Одесу в Придністров'я було однією з військових цілей росії з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, і від цих планів у кремлі не відмовляються, вважає дипломат Валерій Чалий.

"Бажання в них залишилося, сценарій лежить на столі, його ніхто не скасовував. Чи вдасться реалізувати його? Залежить навіть не від Молдови, а від України. У Кишиневі розуміють, що просто просидіти цю війну не вдасться, що треба думати, попри можливості, про свої рішучі кроки", — зазначив Чалий у коментарі "Еспресо".

На тлі останніх заяв з боку уряду Молдови нещодавній візит президента рф у Білорусь може набувати нових сенсів. У вівторок, 20 грудня, в командуванні Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ повідомили, що рівень військової загрози з боку РБ зростає, а потенціалу зс рф достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. Виходячи з цього, не можна виключати, що кінцевою метою втягнення росією союзної держави у війну є створення умов для захоплення Молдови.

У тому, що володимир путін має чіткі мотиви для нового нападу і при нагоді неодмінно скористався б такою можливістю, впевнений і директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Путіну потрібно інтернаціоналізувати конфлікт з Україною, показати, що він спроможний діяти більш активно і підвищувати ставки. Молдова має статус кандидата на вступ до ЄС, і путін хотів би продемонструвати, що здатен силою змінити цей вибір. Проте втілити цей сценарій у життя неможливо з географічної точки зору, особливо після втрати росією контролю над островом Зміїний. Молдова межує тільки з Україною та Румунією, а контингент росії на території Придністров'я сформований здебільшого з місцевих громадян, які мають по три-чотири паспорти і воювати не налаштовані", — пояснив експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що на початку вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про невдалі спроби військового командування зс рф провести у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників для участі у війні в Україні.

"Місцеве населення відмовляється йти до російської армії, попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Також на тлі подій в Україні відзначається зростання кількості випадків дезертирства в "оперативній групі військ рф у Придністров’ї". Спостерігається масове звільнення зі служби по закінченні строку контракту", — йшлося у звіті розвідки від 8 вересня.

За словами Євгена Магди, трансляція дещо перебільшених побоювань Кишинева може бути спрямована на підвищення обсягів допомоги республіці з боку Заходу. Адже, попри збільшення оборонного бюджету, забезпечити армію ракетними комплексами Молдова поки не може.

Імперські амбіції володимира путіна в черговий раз йдуть урозріз з можливостями його армії, впевнений військовий експерт Олег Жданов. Полковник запасу ЗСУ зазначає: побоюватись повторення українського сценарію в Молдові не слід.

"Так, у напад росії на Україну теж мало хто вірив, але у цих сумнівів різна природа. З точки зору військової науки, починати кампанію з повномасштабного вторгнення в Україну тими силами, людськими резервами і матеріальними запасами, що мала рф у лютому 2022 року, — це просто повне безглуздя, на яке путін все ж пішов. А от вторгнення у Молдову є неможливим з фізичної точки зору", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Молдова – анклав між Румунією, яка є країною-членом НАТО, і Україною. Інших шляхів в республіку для росії нема. Щоб здійснити цей напад, ЗС рф потрібно пробивати або повітряний, або суходільний коридор крізь Україну. Обидва ці сценарії є нереалістичними на сьогодні, тому поки Україна тримає оборону, сусідній республіці нічого не загрожує, впевнений Олег Жданов.