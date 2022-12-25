"Є відчуття, що путін викрутиться": Каспаров пояснив, чому в росії немає бунтів та змов

в рф вважають, що війна їхньою країною ще не програна

На відміну від України та всього західного світу, у людей, які живуть у росії, зовсім інше бачення нинішньої ситуації.

Про це розповів російський шахіст, опозиціонер і критик кремля Гаррі Каспаров в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Картинка, яку бачать у росії — зовсім інша. ... Там є голоси, які говорить про те, що ситуація непроста, що насправді не все так добре, але за великим рахунком вони впевнені, що виграють війну", — упевнений Гаррі Каспаров.

У суспільства загалом і у еліт "є відчуття, що путін викрутиться". Надії при цьому робляться на те, що перед кремлівським диктатором "прогнуться" Байден, Макрон чи Шольц.

"Немає розуміння, що війну програно. Коли цей момент настане – коли стане зрозуміло, що немає виходу, тоді ми побачимо зміни ", — вважає відомий шахіст-опозиціонер.

Таке розуміння, на його думку, прийде лише у разі комбінації військових поразок та економічних складнощів, які автоматично призведуть до втрати віри у вождя.

"Все-таки путін 22 роки, і вони вважають, що він знайде якийсь спосіб. Що якось викрутиться. І на сьогоднішній день чекати якихось кардинальних змін не доводиться", — пояснює Каспаров.

На думку екс-чемпіона світу з шахів, у розумінні більшості росіян зараз війна росії проти України перебуває на рівні 1942 – 1943 років – навіть не на рівні 1944 року, коли відбулася висадка союзників у Нормандії.

При цьому російський опозиціонер нагадує, що і сама висадка союзників у Франції не змінила кардинально ситуацію: після змови проти німецького фюрера більшість генералів підтримала Гітлера, і армія загалом залишилася з ним до кінця війни.

"Тут ми маємо певною мірою схожу ситуацію. Поки що в росії є переконання — "так, війна йде не так, як нам хотілося б, але нічого страшного — переживемо, пересидимо", адже в Україні все зруйновано", — пояснює Каспаров. .

росіяни усвідомлюють, що їхня армія руйнує об’єкти інфраструктури і вбиває ні в чому не винних людей, але заплющують на це очі за принципом "так, ми воюємо, вбиваємо мирних жителів, але ми досягнемо своєї мети".

Крім того, багато в чому затягуванню війни сприяє нерішучість Заходу та його твердження про те, що він намагається не допустити ескалації.

"Якщо шарахнути кількома ракетами по Кримському мосту, то війна стане зовсім іншою. І якщо міст впаде, то ми відразу побачимо наслідки. Тому що навіть часткова руйнація мосту створила ситуацію, близьку до панічної. І це навіть не його ліквідація", — вважає відомий. шахіст-опозиціонер.

Загалом Україні, на думку Каспарова, треба пережити зиму, і навесні війну буде виграно нашою державою. Причину цього він бачить у тому, що логістика на боці України. Європа налагоджує виробництво видів озброєння, і вся ця величезна махіна незабаром запрацює на повну силу.

"Якщо до березня-квітня путін не досягне жодних результатів, то звільнення всієї української території буде питанням часу. Також неминучий економічний колапс росії. Насправді ситуація погіршується. Вона стабільно погіршується. І санкції працюють. Це відбувається не раптово, але все починається скукоживатися ", — вважає Гаррі Каспаров.

Путін впевнений, що мобілізацією і обстрілами мирних міст він зуміє домогтися згоди України на переговори на його умовах.

"Якщо Україна вистоїть, то перспективи путіна навесні будуть дуже і дуже сумними. А до цього часу логістика почне працювати, як свого часу ленд-ліз. Поступово українська армія отримує серйозну тактичну перевагу. Відсутність результату в Україні, а тим більше військові невдачі, створять у Росії критичну ситуацію ", — упевнений російський опозиціонер.

Нагадаємо, що на думку Гаррі Каспарова, цивілізований світ має лише один варіант завершення війни росії проти України, і він полягає в повному звільненні всіх українських територій і виплаті репарацій.