Суїцидальне навантаження: експерт пояснив, чому хвалені путінські літаки – це "літаючі мерці"

Замість 8 ракет нинішні "тушки" можуть брати на борт від сили чотири

Удари ЗСУ (нібито) по аеродрому під Саратовом цілком можуть "доконати" стратегічну авіацію росії, оскільки її літаки перебувають у жахливому стані.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Стартова вага ракети Х-101 – більше 2 тонн. Якщо бути точніше – 2 425 кілограм. У свою чергу, бойове навантаження Ту-95МС близько 21 тонни, а точніше – 20 850 кілограм. 95МС може нести 8 ракет Х-101. За логікою речей ... ага. Справа в тому, що первісна проектна маса навантажувальна Ту-95 була 5 тонн", — пише він.

За словами Коваленка, принципової зміни архітектури цього стратегічного літака не було за весь час його існування. Його модернізував та покращували, але на архітектуру ці зміни не впливали. Фактично, архітектура літака, розрахована під навантаження наприкінці 1940-х років, не зазнала серйозних змін.

"Таким чином, все навантаження на літак, яке перевищує 5 тонн, надає на його планер, силові агрегати та інші вузли підвищене навантаження і не є, м’яко кажучи, корисним. А у випадку з літаком, який витратив свій моторесурс ще 10-20 років тому Це тільки на красивих картинках ви можете побачити Ту-95МС з 8 ракетами Х-101 і ще в умі тримати, що там у нього в череві, а на практиці жоден з них з таким навантаженням зараз не вилітає. особливо на далекі відстані, тим більше для виконання бойових завдань, коли навантаження від пуску збільшується у рази ”, – продовжив Коваленко.

Експерт зазначає, що тепер, коли росія змушена відвести свої літаки за межі тисячокілометрової зони від кордону з Україною, вони повинні пролітати значно більшу відстань для пуску, ніж раніше, що часом перевищує 1,5 тис. км. Деякі з аеродромів, на які перекинули авіацію, знаходяться за 6,5 тис. км від України.

"Адже, погодьтеся, чому маючи в повітряному просторі 10 Ту-95МС росія могла в різні періоди часу виконувати від 20 до 40 пусків Х-101? Так, так, так, проблема накопичення необхідного боєкомплекту, про що я завжди писав. Але хіба у них була така проблема раніше, у березні, наприклад? Коли планери Ту-95МС були більш менш стійкими, а моторесурс силових агрегатів не виробленим, вони могли навантажувати їх на межі своїх можливостей.Нині ж вони на межі всіх показників і будь-яка зневага може завершитися катастрофою", — додав Коваленко.

Водночас оглядач нагадав, що "ми ніколи не спостерігали одноразовий пуск 176 ракет Х-101, а це навантаження 8 ракет на 22 боєздатні Ту-95МС, навіть тоді, коли вони ці ракети не були дефіцитні". Він пояснює це тим, що ресурс Ту-95МС не дозволяє на них робити таке навантаження.

"У нинішніх умовах кожна зайва тонна ваги на Ту-95МС виробляє ще більше його ресурс, і саме з цієї причини вони вже давно економно застосовують їх з двома, максимум чотирма ракетами Х-101, що так само має значний вплив на ККД їх ударів по Україні, у свою чергу, 2022 рік мав значний вплив на показники зносу планера та силових агрегатів цих літаків, внаслідок чого я можу припустити, що у 2023 році їхній загальний стан досягне критично-катастрофічного показника, що так само нам на користь ", – резюмував. Коваленко.

Нагадаємо, що російські окупанти, усвідомлюючи моторошний стан своєї авіації, все частіше атакують українські міста за допомогою іранських дронів – так для них, ймовірно, набагато безпечніше.