Можлива війна між різними частинами росії: американський професор назвав ймовірні сценарії розпаду рф

Заходу слід серйозно подумати про те, що робити, коли на місці рф буде 5-20 незалежних держав

Росія, яка розв’язала проти України війну, вже не може цю війну виграти, і результатом завершення бойових дій може стати розпад росії на частини, або громадянська війна, або ж взагалі війна між різними частинами держави.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль.

Він зазначив, що ще у лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що росія взагалі може перестати існувати. Усі були переконані, що перемога у війні буде за росією, і ніхто не міг уявити українську перемогу.

"А за останні 11 місяців ми побачили, що все якраз навпаки. росія вже не здатна виграти. Її абсолютної перемоги напевно не буде. Україна перемогти може. Ще відкрите питання, чи переможе. Але принаймні є надія і надія, що так і буде.Тому повністю змінилося бачення росії.А тим більше й України. росія з суперпотуги, яка є непереможною, перетворилася на дуже переможну і вже не суперпотугу. Це вже не друга найкраща і найбільша армія світу. Це співвідношення повністю змінилося, як і ставлення Заходу, політиків, науковців, аналітиків тощо. Люди тепер думають про те, що росія може програти ”, – вважає Мотиль.

Одним із сценаріїв після поразки рф у війні професор вважає розпад держави на частини.

"росія може розпастись на частини, що може відбутися громадянська війна, або взагалі війна між різними частинами росії. Я особисто переконаний, що це не тільки можливо, а й дуже правдоподібно. Це вже не просто фантазія, яка могла б за певних обставин здійснитися. З кожним днем вона стає все більш реальною ", — зазначив учений.

Він додав, що Захід має про це серйозно подумати: як вчинити, якщо нинішньої росії справді не буде, і на її місці буде 5-20 незалежних держав. Можлива "не лише гризня серед еліт" у Москві та Кремлі, а й кровопролиття, громадянська війна.

Мотиль також нагадав про події 1990-1991 років, коли Захід дуже обережно ставився до розпаду СРСР. Тодішній президент США Джордж-Буш-старший виступив перед депутатами Верховної Ради з настановами, що українці "не повинні надто багато займатись якимось націоналізмом".

"Але за кілька місяців СРСР уже не було. Усі були захоплені зненацька, ніхто на це не сподівався. На щастя, це був мирний кінець. Загалом не було якихось страшних катаклізмів. Але тепер таке не виключається", – оцінив професор політичних. наук.

Також він запевнив, що Путін триматиметься за свою владу аж до останньої секунди.

"Як ми бачимо і знаємо щодо війни в Україні, путін готовий на все: пожертвувати самим російським народом, щоб триматися при владі. І він уже це, до речі, і робить. Так що тут є різні варіанти, які можуть бути дуже неприємними для всіх", не тільки для росіян, українців, але й для Америки і всього світу, тому треба про це думати і якось готуватися. вже інше складне питання, бо це означає підірвати саму владу путіна", – резюмував Мотиль.

Нагадаємо, що на думку російського опозиціонера Гарі Каспарова, вторгнення росії в Україну буде закінчено 2023 року, але не на самому його початку, оскільки кремль ще має ресурси, щоб продовжувати війну. При цьому екс-чемпіон світу з шахів упевнений, що сама по собі війна вже пройшла екватор.