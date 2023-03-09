"За моральну і фізичну мужність": парамедик Тайра отримала нагороду Держдепу США в Білому домі

Міжнародна премія International Women of Courage відзначає жінок, які продемонстрували виняткову силу та лідерство, відстоюючи мир, справедливість, права людини

Юлія Паєвська (Тайра), парамедик і волонтерка, 8 березня отримала Міжнародну премію International Women of Courage (IWOC). Нагороду вручили державний секретар США Ентоні Блінкен та перша леді США Джилл Байден у Білому домі.

"Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії, — йдеться на сайті Державного департаменту США. — Російські військові затримали пані Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, незважаючи на її явний статус некомбатанта (цивільної особи). Під час тримісячного ув'язнення пані Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 фунтів, терплячи тортури та побиття".

Держдеп відзначив, що попри залякування Юлія Паєвська відмовилася мовчати і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном.

Тайра опублікувала фото і відео з нагородження премією та подякувала за довіру і підтримку України.

"Цю відзнаку я сприймаю як визнання мужності всього відважного активного українського жіноцтва, що прямо зараз веде боротьбу не просто за права жінок, але за саме життя, існування своїх дітей, своєї країни, всього українського народу на фронті й в тилу у війні, розв'язаній злочинцями з Росії. Для мене честь бути тут представницею цих відважних жінок і дівчат", — відзначила Тайра.

Міжнародна жіноча нагорода за мужність (IWOC) відзначає жінок з усього світу, які продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство, відстоюючи мир, справедливість, права людини з великим особистим ризиком і жертвою. Лауреатками премії також стали представниці ще 10 країн: Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.