"За моральное и физическое мужество": парамедик Тайра получила награду Госдепа США в Белом доме

Международная премия International Women of Courage отмечает женщин, которые продемонстрировали исключительную силу и лидерство, отстаивая мир, справедливость, права человека

Юлия Паевская (Тайра), парамедик и волонтер, 8 марта получила Международную премию International Women of Courage (IWOC). Награду вручили государственный секретарь США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден в Белом доме.

"Юлия "Тайра" Паевская продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от беспощадной российской агрессии, — говорится на сайте Государственного департамента США. — Российские военные задержали госпожу Паевскую 16 марта, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье, несмотря на ее явный статус некомбатанта (гражданского лица). Во время трехмесячного заключения госпожа Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 20 фунтов, терпя пытки и избиения".

Госдеп отметил, что, несмотря на запугивание, Юлия Паевская отказалась молчать и после своего освобождения убедительно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом.

Тайра опубликовала фото и видео с награждения премией и поблагодарила за доверие и поддержку Украины.

"Это отличие я воспринимаю как признание мужества всех отважных активных украинских женщин, которые прямо сейчас ведут борьбу не просто за права женщин, но за саму жизнь, существование своих детей, своей страны, всего украинского народа на фронте и в тылу в войне, развязанной преступниками из России. Для меня честь быть здесь представительницей этих отважных женщин и девушек", — отметила Тайра.

Международная женская награда за мужество (IWOC) отмечает женщин со всего мира, продемонстрировавших исключительное мужество, силу и лидерство, отстаивая мир, справедливость, права человека с большим личным риском и жертвой. Лауреатками премии также стали представительницы еще 10 стран: Афганистана, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Коста-Рики, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Малайзии, Монголии и Польши.