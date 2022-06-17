"Она уже дома": из российского плена освободили известную волонтера и медика

Хорошую новость сообщил президент Украины

В пятницу, 17 июня, на 114-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что из плена россиян освободили "Тайру" – украинского медика и волонтерку Юлию Паевскую.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает официальный telegram-канал главы государства.

Зеленский, рассказывая украинцам про главные новости дня, отметил и освобождение парамедика.

"Завершается еще одна неделя противостояния. Есть сильные решения для Украины. Еврокомиссия поддержала кандидатство. Переговоры в Киеве с европейскими лидерами. Еще сегодня – визит Бориса Джонсона. И, конечно, особенно рад сообщить, что освобождена "Тайра" – украинский медик и волонтер Юлия Паевская, она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех наших людей и чтобы получить еще больше позитивных решений для Украины", — написал Зеленский.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук на примере "Тайры" рассказала, как россияне врут про пленных. В рф показали медика по ТВ, однако в обменные списки вносить ее не хотели.

Ранее сообщалось, что Киев и москва провели обмен телами погибших солдат.