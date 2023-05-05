Захистить Одесу та Крим: в Ізраїлі розробили "залізний купол" морського базування (відео)

Вартість поразки російських цілей лазером дуже низька, а озброєння не піддається зовнішньому впливу

Поки Україна обговорює з союзниками важливість поставок сучасного ППО, на ринку зброї з’являються нові зразки, які могли б знайти застосування у війні проти російського агресора.

Так, днями ізраїльська компанія Rafael привезла на виставку IMDEX 2023, що відкрилася в Сінгапурі, лазерну систему ППО, яка отримала назву Naval Iron Beam, пишуть ізраїльські ЗМІ.

"Інженери Rafael розробили лазерну систему ППО для захисту кораблів. Вона складається з оптико-електронного та лазерного модулів. Високоенергетичний промінь генерується лазерним модулем. Що стосується оптико-електронного модуля, то він використовується для направлення лазерного променя на ціль. Модуль автоматично виявляє, ідентифікує та супроводжує повітряні цілі», — сказано у повідомленні компанії.

У прес-релізі виробника стверджується, що представлений в Сінгапурі комплекс має ряд переваг: він високоточний, його лазерний промінь не схильний до перешкод, а вартість поразки цілі лазером дуже низька.

"Це морська версія наземної системи Iron Beam, яка успішно використовується Ізраїлем для перехоплення ракет та безпілотників. Naval Iron Beam призначена для захисту кораблів від різних повітряних загроз, таких як ракети, безпілотники, снаряди та гранати", — стверджує виробник морського "Купола".

Іншими словами, цей комплекс цілком міг би захистити морські порти України як зараз, так і найближчим часом, після нашої Перемоги. І, можливо, відповідним відомствам варто вже зараз розпочати переговори про його купівлю чи придбання ліцензії на виробництво, адже ніякі матеріальні витрати не можуть порівнятись із ціною життя українців – як зараз, так і в найближчому майбутньому.