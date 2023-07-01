Рішення за Байденом: генерал Міллі пояснив ситуацію з передачею США Україні ATACMS

Після заколоту пригожина вірогідність передачі потрібної для ЗСУ зброї підвищилась

Незважаючи на прийняття на законодавчому рівні рішення про виділення коштів на придбання для України далекобійних ракет ATACMS та касетних боєприпасів, остаточного рішення по цьому питанню у Вашингтоні поки ще немає.

Про це сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час дискусій у Національному пресклубі, пише ЄП.

Генерал Марк Міллі пояснив, що рішення про надання озброєння, зокрема далекобійних ракет ATACMS, ухвалює президент США, тобто Джо Байден. Однак станом на 30 червня такого рішення не було. В той же час адміністрація американського лідера перебуває на постійному контакті з українською стороною й обговорює питання необхідного озброєння та переглядає свої рішення.

"Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент, обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає", – пояснив Міллі.

Генерал уточнив, що це стосується і винищувачів F-16, які також просить Україна. Окремо Голова об'єднаного комітету начальників штабів США відзначив, що Вашингтон тривалий час обговорював питання надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення – DPICM. Рішення щодо них немає. Так само як і щодо касетних снарядів.

В той же час напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що після заколоту євгенія пригожина в росії, який показав усі слабкості путінської диктатори, Вашингтон наблизився до рішення до надання Україні далекобійних ракет ATACMS, однак коли його остаточно ухвалять – невідомо.

Згодом CNN з посиланням на анонімні джерела з адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім вивчає можливості щодо надання Україні касетних боєприпасів.

Остаточне рішення "очікується незабаром". У разі схвалення Україна може отримати касетні боєприпаси вже наступного місяця в рамках нового пакета військової допомоги. Мовиться про початок липня.

Раніше "Телеграф" писав про те, яке озброєння готові передати Україні одразу сім країн.