Біля берегів Румунії підірвалося турецьке судно: що з екіпажем

Названо ймовірна причину вибуху

У Чорному морі біля берегів Румунії турецьке вантажне судно підірвалося на міні. Інцидент стався біля гирла Дунаю о 12.20 за київським часом 5 жовтня.

Подробиці події повідомляє Reuters. Видання посилається на інформацію, яку надала британська компанія безпеки морського судноплавства Ambrey. Повідомляється, що після вибуху судно стало на якір, щоб з’ясувати, чи є пошкодження. Через три години він продовжив рух. Ніхто із членів команди не постраждав.

Агентство з посиланням на джерело з українського уряду пише, що причиною вибуху могла бути або міна часів Другої світової війни, або одна з нових періоду російсько-української війни.

У свою чергу керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer із посиланням на свої дані заявив, що інцидент стався із судном Kafkametler. Воно зазнало незначних ушкоджень. Оператор судна на запит про коментар поки не відреагував.

Згідно з даними відстеження руху суден MarineTraffic, судно Kafkametler кинуло якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилкові.

Варто зазначити, що подібний випадок стався у вересні. Тоді в Чорному морі в районі Суліни судно Seama під прапором Того теж, ймовірно, підірвалося на міні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росія має намір встановити морські міни на шляху проходження цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно. Таку заяву зробили у прес-службі Міністерства закордонних справ Великобританії.