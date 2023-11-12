Другий фронт для росії: ексглава ЦРУ розповів, чи готовий кремль до нової війни

У кремлі продовжать шантажувати світ ядерною зброєю

В цей час росія настільки загрузла у війні проти України, що потягнути ще одну війну вже не зможе. Однак кількість шантажу та погроз зростатиме.

Як розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" ексначальник ЦРУ Девід Петреус, зараз вона вже не здатна забезпечити безпеку своїх союзників і навіть не завжди може впоратися з подіями усередині своїх кордонів.

Зокрема, він нагадав, що кремль не прийшов на допомогу Вірменії, яка теж знаходиться в ОДКБ, під час загострення з Азербайджаном.

"Я не думаю, що росія хоче мати більше воєн, ніж у неї й так є. Вони навіть не можуть робити те, що робили раніше, наприклад, у Вірменії. Вони не можуть робити те, що раніше робили в багатьох інших місцях по всьому світу і навіть у самій росії", — зазначив він.

Тому ексглава ЦРУ зазначає, що другий фронт — це останнє, що потрібно москві, оскільки російська армія його просто не зможе потягнути.

Петреус каже, що тому посилюється ядерний шантаж і робляться інші гучні заяви з боку кремля, але він навряд чи провокуватиме нову війну і тим більше не застосовуватиме зброю масової поразки.

При цьому урядовець нагадав, що лідери США, Китаю та Індії публічно заявляли, що росія має забути про застосування ядерної зброї через катастрофічні наслідки. Він зазначив, що один із варіантів відповіді на його застосування також був би катастрофічним для рф.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний місяць стане вирішальним у війні в Україні.