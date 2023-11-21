Деградація промисловості? ЗМІ пояснили, чому США передали Україні так мало танків M1 Abrams

США вже давно не виготовляли нових Abrams – переважним чином за контрактами постачаються відремонтовані та модернізовані машини, зняті зі зберігання

Сполучені Штати в період з 1979 до 1993 року виготовили 8,8 тисячі танків M1 Abrams, або ж 840 машин на рік та 75 машин на місяць – а американські заводи мали потенціал для подвоєння випуску танків. Але зараз за усіма поточними контрактами США можуть виготовляти лише 12 машин на місяць, тобто до 135 одиниць на рік – і це не нові танки, а зняті зі зберігання та відремонтовані машини, або модернізовані.

Про це пише польске видання Defence24. Журналісти видання пишуть, що США не тільки закрили частину заводів, які виробляли танки – зокрема Детройтський арсенал – але с 1993 робили нові Abrams тільки на замовлення.

Попри це, за різними даними, на озброєнні та на зберіганні Армії США знаходиться від 4200 до 7500 танків Abrams, частина з яких, щоправда, непридатна для використання, оскільки розібрана майже до голих корпусів. Проте, такі танки можна відновити та модернізувати.

Але зараз також існує справжня "черга" на Abrams, яка охоплює понад 1,5 тисячі одиниць танків, які в американських виробників замовили інші країни. Наприклад, за укладеним контрактом США та Польщі остання планує отримати 250 танків Abrams до кінця 2024 року, тобто 83 танки на місяць. Переважну частину цих танків складуть саме машини, які пройдуть ремонт та модернізацію після зберігання.

А США, з усім тим, потрібно підтримувати власну здатність оперативно ліквідовувати прогалини у діючому танковому складі збройних сил в разі війни. Саме тому, робить висновок видання, США зараз обмежені у постачанні танків союзникам, зокрема, й Україні також.

Як повідомлялося раніше, перший танк Abrams прибув до України наприкінці вересня. Постачання відбулося швидше, ніж передбачалося раніше, оскільки замість новітньої варіації M1A2 було передано модернізовані M1A1.

На середину жовтня, в Україну прибули всі обіцяні танки цього типу. Усього їх було передано близько тридцяти одиниць. В той самий час з-за кордону повернулися й українські військові, які проходили навчання на американській базі в Німеччині.