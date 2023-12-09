"Путін розраховував на це від початку": у Білому домі пояснили, чому не можна припиняти допомогу Україні

Допомогти Україні виграти цю війну — у національних інтересах США

Якщо США припинять підтримку України і Росія прийде на кордони НАТО, доведеться почати діяти відповідно до п’ятої статті Альянсу і платити кров’ю американців. Президент Росії Володимир Путін розраховує, що Вашингтон припинить підтримку Києва, це було б для нього великим подарунком.

"І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної скарбниці та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов’язань за статтею п’ятою", — заявив координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він наголосив, що Путін розраховував на такий розвиток подій із самого початку повномасштабної війни. Він не вірив, що Захід може бути єдиним, що НАТО зможе зберегти єдність, що Сполучені Штати мають достатню силу.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити пана Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні — а вони не просять нас фізично бути присутніми — допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі", — резюмував координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Як повідомляв "Телеграф", перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що США та союзники докладають зусиль, у тому числі постачанням озброєння, щоб Україна до кінця 2024 року змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. У Кремлі миттєво відреагували.