США направлять до України радника: яка мета

США також створили міжвідомчу групу, яка надаватиме підтримку Україні

До Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України хочуть направити радника. Цим займуться Державний департамент Сполучених Штатів разом із Конгресом.

Метою такого жесту стане підтримка та прискорення переходу України до сумісної військової сили, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі. Про це йдеться у пресслужбі Білого дому.

Крім того, США створили міжвідомчу групу, яка складається із представників Державного департаменту, міністерства оборони та торгівлі. Група надаватиме підтримку промисловості, Україні та іншим партнерам, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для Оборонної промисловості України.

Варто зазначити, що в останній місяць у Конгресі тривають гучні обговорення щодо допомоги Ізраїлю та Україні зміцнення оборонно-промислового комплексу. Йдеться про 206 млрд дол.

На початку листопада Палата затвердила альтернативний законопроект новообраного спікера Майка Джонсона, який передбачав військову допомогу у розмірі 14,3 млрд доларів виключно Ізраїлю без України.

Вже 6 грудня США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні. У ньому будуть

Днями радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає законопроект про надання країні фінансової допомоги.

Учора, 6 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 млн доларів. У той же день Сенат США заблокував ухвалення законопроекту про виділення великого пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони США назвали суму, яка залишилася для надання допомоги Україні. Без додаткового фінансування Штати не зможуть надавати підтримку на тому самому рівні.