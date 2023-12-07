США направят в Украину советника: какова цель

США также создали межведомственную группу, которая будет оказывать поддержку Украине

В Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины хотят направить советника. Этим займутся Государственный департамент Соединенных Штатов совместно с Конгрессом.

Целью такого жеста станет поддержка и ускорение перехода Украины к совместимой военной силе, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критически важные отрасли. Об этом говорится в пресс-службе Белого дома.

Кроме того, США создали межведомственную группу, которая состоит из представителей Государственного департамента, министерства обороны и торговли. Группа будет оказывать поддержку промышленности, Украине и другим партнерам, которые ищут рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для Оборонной промышленности Украины.

Стоит отметить, что в последний месяц в Конгрессе продолжаются громкие обсуждения насчет помощи Израилю и Украине укрепление оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о 206 млрд долл.

В начале ноября Палата утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, который предусматривал военную помощь в размере 14,3 млрд долларов исключительно Израилю без Украины.

Уже 6 декабря США объявили о выделении нового пакета помощи Украине. В нем будут находиться

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о предоставлении стране финансовой помощи.

Вчера, 6 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 млн долларов. В тот же день Сенат США заблокировал принятие законопроекта о выделении крупного пакета помощи Украине и Израилю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны США назвали сумму, которая осталась для оказания помощи Украине. Без дополнительного финансирования Штаты не смогут оказывать поддержку на том же уровне.