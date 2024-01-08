В США уникли шатдауну та погодили видатки уряду: дали 886 млрд на оборону

А ось пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів щось не видно

В Конгресі США досягли угоди щодо фінансування роботи уряду Сполучених Штатів у 2024 році, таким чином уникнувши шатдауну (припинення роботи), яким республіканці намагалися шантажувати Білий дім. Представники обох партій погодили федеральний бюджет згідно з вимогами Білого дому.

Про це заявив президент США Джозеф Байден. Він відзначив, що затвердження бюджету спрямовано на фінансування національних пріоритетів.

"Двопартійний проєкт фінансування, який погодили в Конгресі, наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети", – зазначив Байден.

Для фінансування федерального уряду США у 2024 році передбачено 1,66 трлн доларів. З них 886,3 млрд спрямовується на оборонні видатки Армії США, ще 772,7 млрд – на внутрішні дискреційні витрати уряду.

Як повідомлялось, днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Штати вважають пріоритетним посилення протиповітряної оборони України. В першу чергу засоби ППО мають бути у майбутніх пакетах військової допомоги Києву.

Також "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден, коментуючи обстріл України 29 грудня 2023 року казав, що Києву потрібно й надалі допомагати захищати свій народ та незалежність. Для цього Конгрес має вжити термінових заходів у 2024 році.