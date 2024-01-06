В США спікер Палати представників хоче прямих переговорів з Байденом через Україну: Білий дім не в захваті

В Білому домі радять Джонсону не висувати вимоги, а активніше вести переговори у Сенаті

У Конгресі США спікер Палати представників Майк Джонсон хоче прямих переговорів з президентом США Джозефом Байденом щодо питання надання допомоги Україні та прикордонної політики, оскільки переговори в Сенаті затягуються. Але Білий дім не в захваті від ідеї обговорювати ці питання з представником Республіканської партії.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на власне джерело, яке знайоме зі станом речей. За свідченнями джерела, двопартійна група сенаторів, яка веде переговори щодо голосування за пакет допомоги, ще не досягла угоди.

Республіканці виставили Білому дому ультиматум – вони вимагають змінити імміграційну політику США. Тільки тоді вони проголосують за запит Байдена на надання допомоги Україні на суму в 61 млрд доларів.

Джонсон вимагає, щоб Байден прийняв низку нових змін в імміграційній політиці – зокрема, повинна бути обмежена здатність президента США звільняти мігрантів від депортації та змінювати критерії надання притулку. Сенатори говорили про більш обмежені поступки, які можуть не знайти схвалення серед республіканців у Палаті представників.

Білий дім далеко не в захваті від бажань Джонсона. Так, директор Білого дому з бюджету Шаланда Янг сказала, що замість висування вимог спікеру Палати представників варто було б активніше брати участь у переговорах двопартійної групи. Сам Джонсон сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.

Як повідомлялось, днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Штати вважають пріоритетним посилення протиповітряної оборони України. В першу чергу засоби ППО мають бути у майбутніх пакетах військової допомоги Києву.

Також "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден, коментуючи обстріл України 29 грудня 2023 року казав, що Києву потрібно й надалі допомагати захищати свій народ та незалежність. Для цього Конгрес має вжити термінових заходів у 2024 році.