В США спикер Палаты представителей хочет прямых переговоров с Байденом из-за Украины: Белый дом не в восторге

В Белом доме советуют Джонсону не выдвигать требования, а активнее вести переговоры в Сенате

В Конгрессе США спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет прямых переговоров с президентом США Джозефом Байденом по вопросу оказания помощи Украине и пограничной политики, поскольку переговоры в Сенате затягиваются. Но Белый дом не в восторге от идеи обсуждать эти вопросы с представителем Республиканской партии.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник, знакомый с положением вещей. По свидетельству источника, двухпартийная группа сенаторов, которая ведет переговоры по голосованию за пакет помощи, еще не достигла соглашения.

Республиканцы выставили Белому дому ультиматум – они требуют изменить иммиграционную политику США. Только тогда они проголосуют за запрос Байдена о предоставлении помощи Украине на сумму в 61 млрд долларов.

Джонсон требует, чтобы Байден принял ряд новых изменений в иммиграционной политике – в частности, должна быть ограничена способность президента США освобождать мигрантов от депортации и изменять критерии предоставления убежища. Сенаторы говорили о более ограниченных уступках, которые могут не найти одобрения среди республиканцев в Палате представителей.

Белый дом далеко не в восторге от желаний Джонсона. Так, директор Белого дома из бюджета Шаланда Янг сказала, что вместо выдвижения требований спикера Палаты представителей следовало бы активнее участвовать в переговорах двухпартийной группы. Сам Джонсон надеется, что Сенат найдет приемлемое решение.

Как сообщалось, на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Штаты считают приоритетным усиление противовоздушной обороны Украины. В первую очередь, средства ПВО должны быть в будущих пакетах военной помощи Киеву.

Также "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден, комментируя обстрел Украины 29 декабря 2023 года говорил, что Киеву нужно и дальше помогать защищать свой народ и независимость. Для этого Конгресс должен принять срочные меры в 2024 году.