Украинцы среди нелегалов? В США ошеломили находкой на границе с Мексикой (фото)

Вопрос безопасности границы — болезненный

На границе Соединенных Штатов Америки с Мексикой были обнаружены десятки паспортов граждан Украины, Китая и Греции. И это произошло на фоне всеобщего беспокойства тем, что количество нелегальных пересечений границы на пути в США постоянно увеличивается.

Об этом написал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в X/Twitter. Он также распространил фото валяющихся на земле документов.

"Байден и Майоркас заявляют, что граница защищена. Что вы считаете?", — подписал он фото.

Пользователи сети под постом обратили внимание, что среди документов есть и детский паспорт гражданина Украины.

Границы США нуждаются в дополнительной защите

Вопрос безопасности границы США отложился на 2024 год вместе с обсуждением предоставления пакета помощи Украине. Тогда в Конгрессе США отмечали, что повышение безопасности границы не менее важно и, без рассмотрения этого вопроса, уделять внимание другим нет смысла.

Заметим, что в среду, 3 января, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и делегация из более чем 60 конгрессменов-республиканцев посетили границу Соединенных Штатов с Мексикой.

Иностранное издание NBC News, этим визитом республиканцы в Палате представителей "стремятся обеспечить безопасность границы центральной проблемой в 2024 году".

Только за декабрь пограничники насчитали около 300 000 фактов незаконного попадания в США из Мексики.

Однако в Белом Доме отмечают, что именно республиканцы Палаты представителей отказались продолжить переговоры по финансированию границы сверхурочно и ушли на Рождественские каникулы, отложив этот вопрос на 2024 год.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантов, на чем настаивают республиканские конгрессмены.