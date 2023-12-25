Этот кризис влияет на Украину: многотысячная толпа мигрантов двинулась к границе США

Пограничный кризис в США продолжается

Напряженность на американо-мексиканской границе, из-за которой, в частности, задерживается помощь США Украине, продолжает нарастать. Прямо сейчас тысячи латиноамериканских мигрантов направились к госгранице.

Об этом пишет BBC. Сообщается, что около 8 тысяч людей всех возрастов, преимущественно это мигранты из Венесуэлы, Кубы и Мексики, взяли в руки банеры с надписями по типу "Выход из бедности", сформировали колонну и направились к границе США.

Протестующие мигранты обвиняют мексиканское иммиграционное агентство в бездействии при рассмотрении их заявлений в Тапачуле (город на границе с Гватемалой). Дело в том, что многие решили присоединиться к каравану после нескольких месяцев ожидания разрешений на транзит.

Активист по защите прав мигрантов Луис Гарсия Вильягран, сопровождающий караван, сказал, что присоединение к массовому походу на север было последним средством для многих мигрантов, застрявших в Тапачуле.

Агентство AP отмечает, что в прошлом мексиканская власть ждала, пока участники таких акций устанут, а затем предлагали им временный правовой статус беженца. Однако многие используют этот статус, чтобы продолжить путешествие дальше на север, в США.

Через несколько дней государственный секретарь США Энтони Блинкен должен прибыть в Мехико. В Белом доме заявили, что во время визита он обсудит "беспрецедентную нелегальную миграцию" в Западном полушарии и определит способы, как две страны "могут решить проблемы безопасности границ". Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов сотрудничать с США, чтобы устранить обеспокоенность миграцией.

По данным американских властей, только в сентябре 2023 года пограничные патрули США задержали более 200 000 мигрантов, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу. Общее количество людей, задержанных на южной границе США за последние два года, превысило два миллиона.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены.