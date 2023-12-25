Ця криза впливає на Україну: багатотисячний натовп мігрантів рушив до кордону США

Прикордонна криза в США продовжується

Напруженість на американо-мексиканському кордоні, через який, зокрема, затримується допомога США Україні, продовжує наростати. Прямо зараз тисячі латиноамериканських мігрантів попрямували до держкордону.

Про це пише ВВС. Повідомляється, що близько 8 тисяч людей різного віку, переважно це мігранти з Венесуели, Куби та Мексики, взяли в руки банери з написами на кшталт "Вихід з бідності", сформували колону і попрямували до кордону США.

Мігранти, які протестують, звинувачують мексиканське імміграційне агентство в бездіяльності при розгляді їх заяв у Тапачулі (місто на кордоні з Гватемалою). Справа в тому, що багато хто вирішив приєднатися до каравану після кількох місяців очікування дозволів на транзит.

Активіст захисту прав мігрантів Луїс Гарсія Вільягран, який супроводжує караван, сказав, що приєднання до масового походу на північ було останнім засобом для багатьох мігрантів, що застрягли в Тапачулі.

Агентство AP зазначає, що у минулому мексиканська влада чекала, поки учасники таких акцій втомляться, а потім пропонували їм тимчасовий правовий статус біженця. Однак багато хто використовує цей статус, щоб продовжити подорож далі на північ, до США.

За кілька днів державний секретар США Ентоні Блінкен має прибути до Мехіко. У Білому домі заявили, що під час візиту він обговорить "безпрецедентну нелегальну міграцію" у Західній півкулі та визначить способи, як дві країни "можуть вирішити проблеми безпеки кордонів". Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий співпрацювати зі США, щоб усунути стурбованість міграцією.

За даними американської влади, лише у вересні 2023 року прикордонні патрулі США затримали понад 200 000 мігрантів, які незаконно перетнули американо-мексиканський кордон. Загальна кількість людей, затриманих на південному кордоні США за останні два роки, перевищила два мільйони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантами, на чому наполягають республіканські конгресмени.