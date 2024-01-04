Українці серед нелегалів? У США приголомшили знахідкою на кордоні з Мексикою (фото)

Питання безпеки кордону — болюче

На кордоні Сполучених Штатів Америки з Мексикою було виявлено десятки паспортів громадян України, Китаю та Греції. І це відбулось на тлі загального занепокоєння тим, що кількість нелегальних перетинів кордону на шляху до США невпинно збільшується.

Про це написав конгресмен-республіканець Метт Гетц у X/Twitter. Він також поширив фото документів, які валяються на землі.

"Байден та Майоркас заявляють, що кордон захищений. Що ви вважаєте?", — підписав він фото.

Користувачі мережі під постом звернули увагу на те, що серед документів є й дитячий паспорт громадянина України.

Кордони США потребують додаткового захисту

Питання безпеки кордону США відклалось на 2024 рік разом і з обговорення надання пакета допомоги Україні. Тоді у Конгресі США наголошували, що підвищення безпеки кордону не менш важливе і, без розгляду цього питання, приділяти увагу іншим немає сенсу.

Зауважимо, що у середу, 3-го січня, спікер Палати представників Майк Джонсон та делегація із понад 60-ти конгресменів-республіканців відвідали кордон Сполучених Штатів із Мексикою.

Іноземне видання NBC News, цим візитом республіканці у Палаті представників "прагнуть зробити безпеку кордону центральною проблемою у 2024 році".

Лише за грудень прикордонники нарахували близько 300 000 фактів незаконного потрапляння у США з Мексики.

Проте у Білому Домі наголошують, що саме республіканці Палати Представників відмовились продовжити перемовини щодо фінансування кордону понаднормово та пішли на Різдвяні канікули, відклавши це питання на 2024 рік.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джозеф Байден та його адміністрація готові піти на компроміси з Республіканською партією щодо посилення правил перетину кордону мігрантів, на чому наполягають республіканські конгресмени.