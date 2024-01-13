Для США це місце сили: в Альянсі скептично поставилися до бажання Трампа вийти з НАТО

У НАТО не сприйняли всерйоз заяву кандидата у президенти США

У НАТО прокоментували слова Дональда Трампа про те, що він виведе США з Північноатлантичного Альянсу. Але для Америки це місце з найбільшою кількістю союзників, і навряд чи вихід із НАТО відбудеться.

Таку думку озвучив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоані в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24. Він підкреслив, що США зараз як ніколи потребують партнерів.

Джоане зазначив, що кожна країна веде свою політичну гру. Щодо повторного вибору Трампа на пост президента, то в НАТО вважають, що треба "набратися поваги та терпіння, щоб побачити, що вирішить американський народ".

"Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де вони мають найбільше союзників в одній організації", - зазначив Мірча Джоане.

Він додав, що у світі, де вплив Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану зростає та є загроза створення "дуже складного альянсу", у США усвідомлюють всю цінність глобальних альянсів. За словами Джоані, це відбувається вже не вперше за останні 75 років.

Також заступник генсека НАТО висловив упевненість, що після закінчення передвиборчого періоду ситуація "розвиватиметься в порядку конструктивної логіки". Тим самим він натякнув, що якщо Трамп переможе на виборах президента, то його дії можуть відрізнятись від попередньої риторики.

Нагадаємо, що у 2020 році Дональд Трамп заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, що США не допомагатиме Європі у разі війни. Щобільше, "НАТО мертве" і він має намір вивести США з альянсу.

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