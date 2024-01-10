Трамп заявив, що "НАТО мертво" та США ніколи не допоможуть Європі у війні: у ЄС стривожені

У Європі на тлі таких заяв побоюються, що Трамп може очолити США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Америка не допомагатиме Євросоюзу у разі військового нападу. А блок НАТО, на думку колишнього-майбутнього президента, "мертвий".

Про це повідомляє Politico з посиланням на інформацію одного з найвищих політиків Європи. Дональд Трамп зробив свою заяву ще у 2020 році у приватній розмові з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ви повинні розуміти, що якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас. До речі, НАТО мертво, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", — наводить слова Трампа французький єврокомісар Тьєррі Бертон.

Також експрезидент США заявив Урсулі фон дер Ляйєн, що вона нібито винна йому 400 мільярдів доларів. За словами Трампа, саме стільки німці не доплатили за оборону.

Бертон додав, що ці слова Трампа були тривожним знаком і побоювання ЄС посилюються на тлі того, що Трамп хоче балотуватися президентом США знову.

"Тому зараз, як ніколи, ми знаємо, що ми, звичайно, самі по собі. Ми — члени НАТО, майже всі ми, звичайно, маємо союзників, але ми не маємо іншого вибору, окрім як різко посилити цей компонент (оборони) — ред.) щоб бути готовим до всього, що станеться", — сказав Тьєррі Бертон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Європі готують "план Б" підтримки України на випадок, якщо Дональд Трамп переможе у виборах президента.