Вперше в історії США. Що буде після заборони Трампу балотуватися

Трампу потрібно через суд відновити місце в бюлетені

Верховний суд Колорадо постановив, що Дональд Трамп не має права знову балотуватися в Білий дім. Вперше в історії США суд застосував такий вирок до кандидата в президенти за статтею про повстання — через роль політика у штурмі Капітолія США 6 січня 2021 року. "Телеграф" пояснює, що буде далі і чи означає це, що Трамп не стане наступним президентом:

Що це означає

Суд усунув Трампа з праймеріз Республіканської партії у штаті Колорадо. Як республіканці, так і демократи проведуть свої праймеріз у Колорадо та 12 інших штатах 5 березня 2024 року — це найбільший день праймеріз, відомий як Супервівторок.

Судді призупинили виконання свого рішення до 4 січня. У рішенні говориться, що якщо Трамп подасть апеляцію до Верховного суду до 4 січня, рішення буде призупинено, поки вищий суд країни не оголосить, чи прийме він справу – і, якщо так, поки не винесе рішення. Адвокати Трампа вже сказали, що збираються подати апеляцію. Тому швидше за все, є шанси, що рішення щодо Колорадо залишиться замороженим до ухвалення Верховного суду. Адвокати Трампа вже сказали, що збираються подати апеляцію.

Зараз усі погляди прикуті до Верховного суду, який відіграє важливу роль на виборах 2024 року, оскільки він бореться з низкою серйозних справ, пов’язаних із Трампом, пояснює CNN. Залишається здогадуватися, як судді розглядатимуть справу. Тепер Трампу потрібен вищий суд країни, щоб відновити своє місце у виборчому бюлетені. У цьому судді більшість — консервативна, у тому числі троє суддів, яких він призначив.

"Це ставить всю передвиборчу кампанію Трампа під серйозну юридичну загрозу", — сказав Дерек Мюллер, експерт із виборчого законодавства з Школи права Нотр-Дам.

Чи може зараз Трамп брати участь у кампанії

Так, бо рішення стосується лише штату Колораду. Він зможе брати участь в інших республіканських праймеріз в інших штатах.

Водночас The Washington Post пише, що якщо інші штати дійдуть такого ж висновку, Трампу буде важко — якщо не неможливо — добитися висування від Республіканської партії та перемоги в листопаді 2024 року.

BBC уточнило, що десятки інших штатів США мають подібні позови, намагаючись заборонити Трампу балотуватися, і це рішення може збільшити ймовірність успіху деяких із них. Якщо йому не дозволять балотуватися в штаті, це може мати вирішальне значення в президентських перегонах.

Наскільки високі шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".