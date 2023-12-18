Reuters: Трамп заповнить уряд США лоялістами та круто змінить політику щодо Росії та України

Зміни, які планує Трамп, зроблять його майже що диктатором в США

В тому випадку, якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента у 2024 році, нічого хорошого Україну та американських союзників не чекає. Трамп заб'є урядові посади своїми лоялістами та круто змінить політику США щодо Росії, Китаю, перебування в НАТО та допомоги Україні – Києву допомагати взагалі не будуть.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова власних джерел, пов'язаних з експрезидентом США. Видання зазначає, що перш за все Трамп кинеться міняти чиновників на важливих посадах у Пентагоні, Державному департаменті та ЦРУ.

Джерела кажуть виданню, що такі зміни дозволять Трампу радикально змінити позицію США з низки важливих питань – починаючи від війни в Україні та завершуючи торговими відносинами з Китаєм. А також кадрові перестановки дозволять Трампу тримати під міцним контролем федеральні інститути, які обмежують та реалізують зовнішню політику США.

Це дасть Трампу значно більше свободи, аніж було у його перше президентство. Трамп буде проводити ізоляціоністську політику та мало хто зможе блокувати або обмежити його примхи.

Європейські джерела кажуть виданню, що варіант перемоги Трампа викликає серед європейських союзників побоювання. Європа вважає, що Трамп не буде виконувати зобов'язання по НАТО для захисту союзників та припинить підтримку України.

Цікаво, що російському союзнику, Китаю, від Трампа "перепаде на горіхи" аж до того, що слід очікувати на розв'язання нової масштабної торгової війни. Трамп вже публічно пообіцяв, що скасує режим найбільшого сприяння у торгівельних відносинах з Китаєм, чого останній, зрозуміло, просто так не залишить.

Більше про те, наскільки високими є шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи дійсно скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".

Нагадаємо, в урядах деяких країн Європи зростає тривога, що повторне обрання Дональда Трампа на пост президента США може зруйнувати НАТО. На фоні цих побоювань Конгрес США ухвалив закон, який забороняє президентам Штатів без схвалення Конгресу чи Сенату одноосібно приймати рішення щодо виходу країни з Альянсу.