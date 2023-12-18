Reuters: Трамп заполнит правительство США лоялистами и круто изменит политику в отношении России и Украины

Изменения, которые планирует Трамп, сделают его почти что диктатором в США

В том случае, если Дональд Трамп победит на выборах президента в 2024 году, ничего хорошего Украине и американским союзникам не ожидает. Трамп забьет правительственные должности своими лоялистами и круто изменит политику США по отношению к России, Китаю, пребыванию в НАТО и помощи Украине – Киеву помогать вообще не будут.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова собственных источников, связанных с экс-президентом США. Издание отмечает, что, прежде всего, Трамп бросится менять чиновников на важных должностях в Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ.

Источники говорят, что такие изменения позволят Трампу радикально сменить позицию США по ряду важных вопросов – начиная от войны в Украине и завершая торговыми отношениями с Китаем. А также кадровые перестановки позволят Трампу держать под крепким контролем федеральные институты, ограничивающие и реализующие внешнюю политику США.

Это даст Трампу гораздо больше свободы, чем было в его первое президентство. Трамп будет проводить изоляционистскую политику и мало кто сможет блокировать или ограничить его капризы.

Европейские источники говорят, что вариант победы Трампа вызывает среди европейских союзников опасения. Европа считает, что Трамп не будет выполнять обязательства по НАТО по защите союзников и прекратит поддержку Украины.

Интересно, что российскому союзнику, Китаю, от Трампа "перепадет на орехи" вплоть до того, что следует ожидать развязки новой масштабной торговой войны. Трамп уже публично пообещал, что отменит режим наибольшего содействия в торговых отношениях с Китаем, чего последний, разумеется, просто так не оставит.

Больше о том, насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращения".

Напомним, в правительствах некоторых стран Европы растет тревога, что повторное избрание Дональда Трампа на пост президента США может разрушить НАТО. На фоне опасений Конгресс США принял закон, запрещающий президентам Штатов без одобрения Конгресса или Сената единолично принимать решения по выходу страны из Альянса.