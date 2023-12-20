Суд у США заборонив Трампу висувати свою кандидатуру на виборах: що відомо

Суд Колорадо звинуватив експрезидента у заколоті

Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року.

Як пише CNN, суд послався на 14-ту поправку до Конституції та розцінив дії політика під час захоплення Капітолія як заколот. За це рішення віддали голоси 4 судді, ще троє проголосували проти.

Хоча це рішення має юридичну силу лише для штату Колорадо, проте очікується, що воно суттєво вплине на перебіг виборчої кампанії 2024 року. Наразі виборча комісія штату вимагає остаточно розв'язати це питання до 5 січня, тобто до встановленого законом терміну реєстрації кандидатів на первинних виборах кандидата від Республіканської партії.

"Президент Трамп не просто спровокував заколот. Навіть коли облога Капітолія йшла повним ходом, він продовжував підтримувати її, неодноразово вимагав від віцепрезидента (Майка) Пенса відмовитися від виконання свого конституційного обов’язку і закликав сенаторів переконати припинити підрахунок голосів. Ці дії являли собою відкриту, добровільну та пряму участь у заколоті", — йдеться у рішенні суду.

Судді підкреслили, що докази участі Трампа в заколоті не спростували в суді. Крім того, вони відхилили претензії політика про те, що це був вияв свободи слова.

14-та поправка була прийнята після Громадянської війни і свідчить, що особи, які приносять присягу підтримувати Конституцію, забороняється займати посадові посади, якщо вони брали участь у заколоті. Однак через те, що вона сформульована, розмито її застосовували лише двічі протягом останньої сотні років.

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