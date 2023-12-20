Суд в США запретил Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах: что известно

Суд Колорадо обвинил экс-президента в мятеже

Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, которые ворвались в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года.

Как пишет CNN, суд сослался на 14-ю поправку в Конституцию и расценил действия политика во время захвата Капитолия как мятеж. За это решение отдали голоса 4 судей, еще трое проголосовали против.

Хоть это решение имеет юридическую силу лишь для штата Колорадо, однако ожидается, что оно существенно повлияет на ход избирательной кампании 2024 года. Теперь избирательная комиссия штата требует окончательно решить этот вопрос до 5 января, то есть до установленного законом срока регистрации кандидатов на первичных выборах кандидата от Республиканской партии.

"Президент Трамп не просто спровоцировал мятеж. Даже когда осада Капитолия шла полным ходом, он продолжал поддерживать ее, неоднократно требовал от вице-президента (Майка) Пенса отказаться от выполнения своего конституционного долга и призывал сенаторов убедить прекратить подсчет голосов выборщиков. Эти действия представляли собой открытое, добровольное и прямое участие в мятеже", — говорится в решении суда.

Судьи подчеркнули, что доказательства участия Трампа в мятеже не были опровергнуты в суде. Кроме того, они отклонили претензии политика о том, что это было проявление свободы слова.

14-я поправка была принята после Гражданской войны и гласит, что лица, которые приносят присягу поддерживать Конституцию, запрещается занимать должностные посты, если они участвовали в мятеже. Однако из-за того, что она сформулирована размыто ее применяли лишь дважды на протяжении последней сотни лет.

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