В первый раз в истории США. Что будет после запрета Трампа баллотироваться

Трампу нужно через суд восстановить место в бюллетене

Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не имеет права снова баллотироваться в Белый дом. Впервые в истории США суд применил такой приговор к кандидату в президенты по статье о восстании из-за роли политика в штурме Капитолия США 6 января 2021 года. "Телеграф" объясняет, что будет дальше и означает ли это, что Трамп не станет следующим президентом:

Что это значит

Суд устранил Трампа из праймериз Республиканской партии в штате Колорадо. Как республиканцы, так и демократы проведут свои праймериз в Колорадо и 12 других штатах 5 марта 2024 года, самый большой день праймериз, известный как Супервторник.

Судьи приостановили выполнение своего решения до 4 января. В решении говорится, что если Трамп подаст апелляцию в Верховный суд до 4 января, решение будет приостановлено, пока высший суд страны не объявит, примет ли он дело – и если так, пока не вынесет решение. Адвокаты Трампа уже сказали, что собираются подать апелляцию. Поэтому, скорее всего, есть шансы, что решение по Колорадо останется замороженным до принятия Верховного суда. Адвокаты Трампа уже сказали, что собираются подать апелляцию.

Сейчас все взгляды прикованы к Верховному суду, играющему важную роль на выборах 2024 года, поскольку он борется с рядом серьезных дел, связанных с Трампом, поясняет CNN. Остается догадываться, как судьи будут рассматривать дело. Теперь Трампу нужен высший суд страны, чтобы восстановить свое место в избирательном бюллетене. В этом судье большинство — консервативное, в том числе трое судей, которых он назначил.

"Это ставит всю предвыборную кампанию Трампа под серьезную юридическую угрозу", — сказал Дерек Мюллер, эксперт по избирательному законодательству из Школы права Нотр-Дам.

Может ли сейчас Трамп участвовать в кампании

Да, потому что решение касается только штата Колорада. Он сможет участвовать в других республиканских праймериз в других штатах.

В то же время The Washington Post пишет, что если другие штаты придут к такому же выводу, Трампу будет трудно, если не невозможно, добиться выдвижения от Республиканской партии и победы в ноябре 2024 года.

BBC уточнило, что у десятков других штатов США есть подобные иски, пытаясь запретить Трампу баллотироваться, и это решение может увеличить вероятность успеха некоторых из них. Если ему не разрешат баллотироваться в штате, это может иметь решающее значение в президентской гонке.

Насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу или бояться Украине его возвращение".