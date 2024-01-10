Трамп заявил, что "НАТО мертво" и США никогда не помогут Европе в войне: в ЕС встревожены

В Европе на фоне таких заявлений опасаются того, что Трамп может возглавить США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Америка не будет помогать Евросоюзу в случае военного нападения. А блок НАТО, по мнению бывшего-будущего президента "мертв".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информацию одного из самых высокопоставленных политиков Европы. Дональд Трамп сделал свое заявление еще в 2020 году в частной беседе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас. Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО", — приводит слова Трампа французский еврокомиссар Теьри Бертон.

Также экс-президент США заявил Урсуле фон дер Ляйен, что она якобы должна ему 400 миллиардов долларов. По словам Трампа, именно столько немцы не доплатили за оборону.

Бертон добавил, что эти слова Трампа были тревожным знаком и опасения ЕС усиливаются на фоне того, что Трамп хочет баллотироваться на пост президент США снова.

"Поэтому сейчас, как никогда, мы знаем, что мы, конечно, сами по себе. Мы — члены НАТО, почти все мы, конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как резко усилить этот компонент (обороны — ред.) чтобы быть готовым [ко] всему, что произойдет", — сказал Теьри Бертон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Европе готовят "план Б" поддержки Украины на случай, если Дональд Трамп победит в выборах президента.