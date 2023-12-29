Плюс один: очередной штат США запретил Трампу баллотироваться в президенты

Впервые в истории представитель штата отказал кандидату на основе 14-й поправки к Конституции США.

Штат Мэн в США запретил экс-президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента страны, таким образом став после Колорадо вторым штатом, сделавшим это. Запрет действует в отношении праймериз штата, где Трампу запрещено участвовать, и только на территории Мэна.

Об этом пишет американское издание Associated Press. Интересно, что соответствующее решение 28 декабря вынес не Верховный суд штата – его приняла государственный секретарь Мэна от Демократической партии Шенна Беллоуз на основе 14-й поправки к Конституции США.

"Я не подошла к такому решению легкомысленно. Демократия – это священное… Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты места в бюллетене на основе третьей главы Четырнадцатой поправки. Однако я также помню, что ни один кандидат в президенты никогда раньше не принимал участия в мятеже", – заявила она.

14-я поправка говорит, что человек не может занимать какую-либо гражданскую или военную должность в правительстве Соединенных Штатов или в любом штате, если он во время должности принял участие в антиконституционном мятеже. Некоторые жители штата вместе с двухпартийной группой бывших конгрессменов обжаловали возможность Трампа баллотироваться в штате Мэн, что позволило Беллоуз вынести свое решение.

Таким образом, она стала первым официальным представителем избирательной комиссии, вынесшей подобное решение в одностороннем порядке. Решение Беллоуз потенциально будет иметь последствия для Коллегии избирателей, поскольку создает прецедент. Больше, хотя у Мэна есть только четыре голоса – это один из двух штатов, которые могут поделить голоса. Последствия такое решение имеет и для Трампа – в 2020 году он победил на выборах в Мэне, поэтому исключение его из бюллетеня может оказать сильное влияние на итоги голосования в целом.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года.

Насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращения".