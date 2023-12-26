Скандал в США: ФБР расследует угрозы судьям, отстранившим Трампа от выборов президента

Протрампистские экстремисты прибегают к угрозам в адрес судей в социальных сетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием из-за угроз судьям Верховного суда штата Колорадо. Они на прошлой неделе своим судебным решением отстранили экс-президента Дональда Трампа от президентских выборов в США в 2024 году – правда, только в Колорадо.

Об этом пишет американская служба новостей CNN. По данным канала, в ФБР заявили, что владеют ситуацией и работают над расследованием вместе с местными правоохранителями.

"Мы будем энергично расследовать какие-либо угрозы или применение насилия со стороны тех, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации", – заявила каналу офицер ФБР по связям с общественностью Викки Мигоя.

Спикер судебной ветви власти штата воздержался от комментариев, а на запрос от журналистов в департамент полиции города Денвер ответили не сразу. В полиции заявили, что "любые угрозы в адрес судей будут рассматриваться местными властями".

Сейчас правоохранительные органы на федеральном и местном уровне, а также неправительственные группы расследователей отслеживают и анализируют риторику на трампистских экстремистских интернет-форумах, выискивая признаки угроз государственным служащим. Одна из организаций уже предоставила полиции и ФБР анализ онлайн-переписок, в котором отмечается, что имена всех четырех судей, поддержавших решение об отстранении Трампа от выборов, очень часто появляются в сообщениях, где призывают к раскрытию их персональных данных.

Анализ не выявил конкретных угроз, но подчеркивается, что риски насилия и незаконных действий в адрес судей со стороны трампистов-экстремистов остаются. Модели, обнаруженные пользователями трампистских форумов, повторяют активность, которая наблюдалась в Сети во время подготовки захвата Капитолия.

Издание отмечает – федеральные правоохранительные органы опасаются, чтобы высказывания в социальных сетях внезапно не переросли в массовые беспорядки. Например, выводы сенатской комиссии по событиям 6 января 2021 года говорят, что нападающие фактически планировали атаку у всех на виду через соцсети – но ФБР и Департамент внутренней безопасности не предотвратили угрозу, поскольку "не увидели" ее признаков.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года.

Насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу или бояться ли Украине его возвращения".