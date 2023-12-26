Скандал в США: ФБР розслідує погрози суддям, які усунули Трампа від виборів президента

Протрампістські екстремісти вдаються до погроз на адресу суддів у соціальних мережах

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США займається розслідуванням щодо погроз суддям Верховного суду штату Колорадо. Вони минулого тижня своїм судовим рішенням відсторонили експрезидента Дональда Трампа від президентських виборів в США у 2024 році – щоправда, тільки у Колорадо.

Про це пише американська служба новин CNN. За даними каналу, у ФБР заявили, що володіють ситуацією та працюють над розслідуванням разом із місцевими правоохоронцями.

"Ми будемо енергійно розслідувати будь-які погрози або застосування насильства з боку тих, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від їхньої мотивації", – заявила каналу офіцер ФБР зі зв'язків з громадськістю Віккі Мігоя.

Спікер судової гілки влади штату утримався від коментарів, а на запит від журналістів до департаменту поліції міста Денвер відповіли не одразу. У поліції заявили, що "будь-які погрози на адресу суддів будуть розглядатися місцевою владою".

Зараз правоохоронні органи на федеральному та місцевому рівні, а також неурядові групи розслідувачів відстежують та аналізують риторику на трампістських екстремістських інтернет-форумах, вишукуючи ознаки погроз на адресу державних службовців. Одна з організацій вже надала поліції та ФБР аналіз онлайн-листувань, у якому зазначається, що імена усіх чотирьох суддів, які підтримали рішення щодо усунення Трампа від виборів, дуже часто з'являються у повідомленнях, де закликають до розкриття їхніх персональних даних.

Аналіз не виявив конкретних загроз, але у ньому підкреслюється, що ризики насильства та незаконних дій на адресу суддів з боку трампістів-екстремістів залишаються. Моделі, які виявили користувачі трампістських форумів, повторюють активність, яка спостерігалася у Мережі під час підготовки захоплення Капітолія.

Видання зазначає – федеральні правоохоронні органи побоюються, щоб вислови у соціальних мережах раптово не переросли у масові заворушення. Наприклад, висновки сенатської комісії щодо подій 6 січня 2021 року гласять, що нападники фактично планували атаку у всіх на виду через соцмережі – але ФБР і Департамент внутрішньої безпеки не запобігли загрозі, оскільки "не побачили" її ознак.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року.

Наскільки високі шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".