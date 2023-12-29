Плюс один: черговий штат США заборонив Трампу балотуватися у президенти

Вперше в історії представник штату відмовив кандидату на основі 14-ї поправки до Конституції США

Штат Мен в США заборонив експрезиденту Дональду Трампу балотуватися на посаду президента країни, таким чином ставши після Колорадо другим штатом, який це зробив. Заборона діє у відношенні праймеріз штату, де Трампу заборонено брати участь, та тільки на території Мену.

Про це пише американське видання Associated Press. Цікаво, що відповідне рішення 28 грудня виніс не Верховний суд штату – його прийняла державна секретарка Мену від Демократичної партії Шенна Беллоуз на основі 14-ї поправки до Конституції США.

"Я не підійшла до такого рішення легковажно. Демократія – це священне… Я пам’ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти місця у бюлетені на основі третього розділу Чотирнадцятої поправки. Однак я також пам’ятаю, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі у заколоті", – заявила вона.

14-та поправка гласить, що людина не може займати будь-яку цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті, якщо вона під час посади взяла участь в антиконституційному заколоті. Деякі мешканці штату, разом із двопартійною групою колишніх конгресменів, оскаржили можливість Трампа балотуватися у штаті Мен, що дозволило Беллоуз винести своє рішення.

Таким чином, вона стала першим офіційним представником виборчої комісії, яка винесла подібне рішення в односторонньому порядку. Рішення Беллоуз потенційно матиме наслідки для Колегії виборників, оскільки створює прецедент. Щобільше, хоча Мен має тільки чотири голоси – це один з двох штатів, які можуть поділити голоси. Наслідки таке рішення має і для Трампа – у 2020 році він переміг на виборах в Мені, тому виключення його з бюлетеня може сильно вплинути на підсумки голосування загалом.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року.

Наскільки високі шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".