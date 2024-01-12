Гарантії безпеки від Великої Британії: в ОП детально розповіли, що це означає

Альянс — ключова мета України, сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Найголовніше в договорі те, що Україну готові підтримувати і цей договір розрахований на 10 років.

На сайті президента України опубліковано повний текст угоди. Єрмак виділив з цього основні тези документа у своєму Телеграмі.

"Угода всеосяжна: інформаційна безпека, боротьба з пропагандою, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, оборонне та військове співробітництво, морська безпека, санкції проти ворога і досягнення справедливого миру, відповідальність Росії за злочини, відбудова України, гуманітарне співробітництво і макроекономічна стабільність", — написав він.

Далі Єрмак виділив, що Україна може використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою. Це стосується, як ракет великої дальності, протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів.

"І, ключове — будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, в тому числі безпеку Сполученого Королівства", — наголосив він.

Це означає, що у разі збройного нападу на Україну, на прохання будь-якого з Учасників, відбудуться консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Також він виділив і те, що Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах. А також економічну допомогу. Будуть накладені санкції на РФ, економічні та інші обтяження.

"Додам, що гарантії безпеки — це перехідний етап до вступу в НАТО. Альянс — ключова мета України. Даний старт гарантіям, після чого такі ж угоди будуть і з іншими нашими союзниками", — підсумував Єрмак.

Він подякував Великій Британії за підтримку, а також всій команді, за наполегливу працю. Це був системний процес, частину з якого ми обговорювали з Ріші Сунаком під час візиту до Великої Британії минулого року", — додав Єрмак.

Раніше "Телеграф", що у Зеленського назвали три добрі новини для України. Це стосується, як військових пакетів, так і багаторічної підтримки.