Гарантии безопасности от Великобритании: в ОП подробно рассказали, что это значит

Альянс – ключевая цель Украины, сказал Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, прокомментировал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Самое главное в договоре, что Украину готовы поддерживать и этот договор рассчитан на 10 лет.

На сайте президента Украины опубликован полный текст соглашения. Ермак в своем Телеграмме выделил из этого основные положения.

"Соглашение всеобъемлющее: информационная безопасность, борьба с пропагандой, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морская безопасность, санкции против врага и достижения справедливого мира, ответственность России за преступления, восстановление Украины, гуманитарное сотрудничество и макроэкономическая стабильность", — написал он.

Ермак выделил, что Украина может использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя. Это касается как ракет большой дальности, противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов.

"И, ключевое — любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства", — подчеркнул он.

Это означает, что в случае вооруженного нападения на Украину, по просьбе любого из участников, состоятся консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

Также он выделил и то, что Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставить Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современная военная техника во всех необходимых сферах. А также экономическая помощь. Будут наложены санкции в РФ, экономические и другие обременения.

"Добавлю, что гарантии безопасности — это переходный этап к вступлению в НАТО. Альянс — ключевая цель Украины. Дан старт гарантиям, после чего такие же соглашения будут и с другими нашими союзниками", — подытожил Ермак.

Он поблагодарил Великобританию за поддержку, а также всю команду, за упорный труд. Это был системный процесс, часть которого мы обсуждали с Риши Сунаком во время визита в Великобританию в прошлом году", — добавил Ермак.

Ранее "Телеграф", что у Зеленского назвали три хорошие новости для Украины. Это касается как военных пакетов, так и многолетней поддержки.