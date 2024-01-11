"Для російської пропаганди важкі дні": у Зеленського назвали три добрі новини для України

Інвестиції в нашу країну – це інвестиції в глобальне лідерство США, демократій і в стабільні правила, вважає Подоляк

Для Росії почались складні дні, адже зараз союзники України почали заявляти про суттєву допомогу нашій країні. Це стосується, як військових пакетів, так і багаторічної підтримки.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, скоро можуть бути збільшені конкретні національні військові пакети.

Окрім цього, наші партнери обіцяють багаторічні програми підтримки та спільні інвестиції в новий формат глобальної безпеки. Радник голови ОП каже, що остаточне прийняття розуміння, що Росія в такому вигляді – це вкрай небезпечно для сучасного світу і це нескінченна війна і розруха в різних проявах.

Новий держсекретар в іноземних справах Камерон заявив у парламенті, що Британія готова підтримувати нас роками. Важливе рішення про виділення військової допомоги ухвалив також парламент Італії.

"Плани підтримки України на високому рівні з певною конкретикою щодо спільних військових виробництв обговорюють у ЄС і НАТО. На повному ходу потяг, що тягне рішення про передачу Україні заморожених активів РФ: потрібні логістичні та юридичні остаточні кроки", — написав Подоляк.

Зараз сенатори-республіканці та Білий дім дуже близькі до угоди, яка розблокує американську допомогу. Обидві партії чітко усвідомлюють, що інвестиції в Україну – це інвестиції в глобальне лідерство США, демократій і в стабільні правила.

"Усе це інформація з офіційних брифінгів, комюніке, дипломатичної пошти. Звісно, всі ми з нетерпінням чекаємо, як це конспірологічно прокоментує "ботоферма ФСБ", проросійське лобі, різноманітні інтернет-фріки та офіційні "джерела" в Москві, які щодня "знищують" 100 500 одиниць натівської техніки", — підсумував радник ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що Угорщина готова зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні у розмірі 50 млрд. євро. Але в Будапешті назвали певну умову.