Допомога Україні від ЄС: Угорщина згодна зняти вето, названо умову

Відповідно задуму угорської влади, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів.

Угорщина готова зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні у розмірі 50 млрд. євро. При цьому у Будапешті висунули одну умову.

Влада країни вимагає переглядати фінансування щороку. Про це свідчить публікація Politico.

У виданні посилаються на слова трьох дипломатів ЄС. Зазначається, що такий стан справ надасть можливість угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку. Або отримувати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п’ятницю та направила відповідний документ до Ради ЄС, де зараз головує Бельгія.

У статті йдеться, що згідно з угорською пропозицією, ЄС щорічно надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки становитиме запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції, незважаючи на зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, яка запланована на середу, 10 січня.

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд. євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті у середині грудня. Але влада Угорщина ветувала це рішення.

При цьому після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення щодо фінансової підтримки України на початку року. Лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, яке відбудеться 1 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними ЗМІ, ЄС готує запасний план із 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж таки заблокує основний план на 50 мільярдів.