Орбан заявив, що прийняв пропозицію Зеленського, але не втримався від "яду"

Угорщина єдина з 26 країн, яка виступає проти вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти вступу України до ЄС, погоджується на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським. Це буде перша офіційна зустріч лідерів двох країн із початку повномасштабної війни.

Про своє рішення Віктор Орбан заявив на міжнародній пресконференції, повідомляє Sky News. Коли саме запланована зустріч наразі невідомо.

Президент України запропонував двосторонню зустріч, за словами Орбана, нещодавно буквально цього місяця, щоб обговорити євроінтеграцію нашої країни. Попри те, що угорський прем'єр прийняв пропозицію, він заявив, що не розуміє мети зустрічі, оскільки змінювати своє рішення із цього приводу не готовий.

"Я сказав йому (Зеленському, — ред.), що буду в його розпорядженні. Нам залишається лише прояснити одне питання: про що [говорити]?", — сказав Орбан.

Нагадаємо, що Угорщина категорично проти вступу України до Євросоюзу та блокує виділення 50 млрд євро фінансової допомоги. Через таку поведінку Угорщину вимагають позбавити права голосу у Євросоюзі.

Також "Телеграф" повідомляв, що Петро Порошенко повинен був зустрітися з Віктором Орбаном, але його не випустили з України. Згодом стало відомо, що Росія готувала провокацію, в якій хотіла використати колишнього українського президента.