"Це троянський кінь": Орбана відчихвостили в ЄС через Україну

Угорщину викрили у шантажі і не тільки

У Європі вкотре розкритикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Цього разу слів там не підбирали.

Про це пише Єuractiv, посилаючись на заяву міністра європейських справ Чехії Мартіна Дворжака. На його думку, Орбан є "троянським конем", який руйнує європейську єдність та захищає інтереси Росії.

"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, дедалі ефективніше руйнує цю єдність і намагається показати, що ми маємо ігнорувати Україну", — заявив Дворжак і додав, що Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето.

Зазначається, що під час засідання Європейської ради угорський лідер залишив зал, що дозволило саміту схвалити початок переговорів із Україною. Проте прем’єр заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, який передбачав близько 50 млрд євро для нашої країни.

Орбана критикують за те, що він використовує українське питання як важіль впливу та спроби розблокувати доступ до фондів ЄС. Минулого тижня Європейська комісія розблокувала 10 млрд євро після оприлюднення угорського звіту про судову реформу. Водночас, ще 21 млрд євро залишаються замороженими.

"Я думаю, що справжня назва (підходу Угорщини — ред.) — шантаж. Я думаю, що справжня назва — зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЄС залишив Орбану два варіанти у відносинах із Україною.