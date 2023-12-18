Догрався, Орбан? У Литві вимагають позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі

Орбан розвалює ЄС своїми діями, а європейське керівництво нічого не робить

Європейська комісія та Рада Європейського союзу повинні терміново розглянути питання щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС, допоки цією державою керує російський агент Віктор Орбан. Прихильник російського диктатора Володимира Путіна, Орбан фактично працює на нього

Про це заявила депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене, повідомляє фракція Європейської народної партії (EPP Group) у Х (Twitter). За словами депутатки, Орбан дестабілізує Євросоюз.

"На кого працює Орбан? На Путіна! Але чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як Євросоюз розривається зсередини? Я кажу, побачимо. Але, на жаль, методи, щоб його зупинити, занадто слабкі. Це розчаровує, тому що люди хочуть ефективного ЄС. Ви не можете так продовжувати", – зазначила вона.

Юкнявічене додала, що якщо з допомогою Орбана Путіну вдасться знищити Україну та розвалити ЄС, Європа зіткнеться вже з екзистенційними питаннями. Тому європейські юристи повинні знайти юридично надійний спосіб зупинити внутрішній розбрат у ЄС, навіть якщо доведеться позбутися однієї держави.

"Верховенство права має захищати структуру Європейського Союзу", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 14 грудня лідери Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про членство України. Крім того, планують обговорити також і вступ Молдови до ЄС. Голосування сталося за відсутності противника України, Віктора Орбана, який покинув зал засідань.

Втім, Орбан знайшов, де помститися, наклавши вето на новий пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро. Також він заявив, що не скасує вето, допоки блок не виплатить Угорщині всі заморожені кошти – мова йде про 30 млрд євро, які не дають Орбану через його поведінку.