"Краще б мовчав": прем'єр Бельгії різко висловився про заяви Орбана

Де Кроо нагадав, що Орбан керується незрозумілою нормальним людям "базарною логікою"

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо різко висловився щодо заяв свого угорського колеги Віктора Орбана, який, примушений покинути залу під час голосування, пізніше розкритикував початок переговорів про прийняття України до Європейського Союзу. За словами де Кроо, Орбану взагалі було краще мовчати, аніж намагатися щось сказати на широкий загал.

Про це де Кроо сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у Брюсселі після першого дня саміту лідерів країн ЄС, повідомляє "Європейська правда". Бельгійський політик пояснив, що Орбан не взяв участі у прийнятті рішення і правом вето не скористався, тому йому потрібно було просто мовчати.

"Я не повинен був цього говорити… Але єдине, що має значення – це те, чи скористаєтеся ви своїм правом вето, чи не скористаєтеся", – зазначив де Кроо.

Він також підкреслив, що питання стояло у важливості збереження єдності всередині ЄС. А також – про безпеку України, яка веде важку війну, про надання Києву військової та фінансової підтримки.

"І я не хочу вдаватися до якоїсь базарної логіки, коли ми повинні міняти одну річ на іншу. Ми надіслали потужний сигнал нашим українським друзям", – резюмував він.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що й раніше де Кроо різко висловлювався про Орбана – зокрема, він назвав його тактику "угорським базаром". Майже у такому ж ключі відповів Угорщині й міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Ксав’є Беттель.

Сам Орбан, після того, як країни ЄС ухвалили рішення розпочати переговори про членство України, заявляв, що він категорично проти цього рішення, Євросоюз "зробив неправильний вибір, а Угорщина не бажає приймати в цьому участі.