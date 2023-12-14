"Угорський базар" Орбана. Що відбувається з блокуванням початку переговорів щодо України та ЄС

У ЄС кажуть, що "ситі по горло" поведінкою угорців

Перед доленосним самітом ЄС у Брюсселі Угорщина продовжує виступати проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Впертість Будапешту не здолало розблокування 10 мільярдів євро, що викликало роздратування ЄС.

Дійшло до того, що прем'єр Бельгії сказав Віктору Орбану про те, що Європейський Союз — не "угорський базар". А європейські високопосадовці не приховують роздратування та заявляють, що "ситі по горло" поведінкою Будапешта. "Телеграф" збирає останні новини щодо блокування Угорщиною рішення про вступ Києва та розповідає, якою є реакція ЄС.

Угорщина. Хронологія впертості

Згода Угорщини потрібна на саміті 14-15 грудня, де ЄС має ратифікувати рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. За правилами, рішення має бути одностайним з боку 27 країн-членів.

8 листопада 2023 року Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Однією з умов було завершити реформу законів для нацменшин.

Верховна Рада ухвалила деякі зміни до закону про національні меншини, проте вимагалися також зміни до законів про державну мову, про ЗМІ та про освіту, пояснює РПР. Далі ОП анонсував ухвалення цих поправок у листопаді, тоді Будапешт висловився проти вступу України.

Угорщина почала наполягати на дотриманні прав близько 150 тисяч етнічних угорців Закарпаття використовувати угорську в освіті. Це в обмін на підтримку під час звіту щодо виконання умов вступу в березні 2024 року.

4 грудня угорський прем’єр Віктор Орбан написав листа до президента Європейської ради Шарля Мішеля, у якому він погрожував зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня. Лист закликав зняти рішення про відкриття переговорів про вступ з Україною з саміту. Також він був проти надання Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги. Інакше Угорщина ветуватиме рішення. Далі вже навіть лідери угорських громад закликали Угорщину підтримати початок переговорів про вступ України.

І буквально за день до початку саміту ЄС розблокував 10 мільярдів євро, заморожених через порушення Угорщиною принципу верховенства права. При цьому у ЄК наголосили, що Угорщина не усунула всі порушення, зокрема у сферах державних закупівель, прокуратури, боротьби з корупцією. Загалом фінансування, яке залишається заблокованим для Угорщини, становить близько 21 мільярда євро. Це виглядало як спроба вплинути на Орбана перед самітом.

Роздратування європейських політиків

Ще після листа Орбана до Шарля Мішеля один євродипломат у коментарі Politico назвав погрозу Орбана "політичною театральністю". Згодом дипломатичні реверанси ставали не такими вишуканими, а роздратування стало дуже помітним. Так, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повторив слова міністра закордонних справ Лєксембургу про те, що Європейський Союз не є "угорським базаром". Так, очільник МЗС Люксембургу Ксавʼє Бетель заявив, що Угорщина має памʼятати, у якому стані сама приєднувалась до ЄС у 2004 році. Якби Євросоюз зважав на економічний фактор, як це робить Будапешт стосовно вступу України, то Угорщина і в теперішній час не стала би членом блоку.

А 14 грудня європейський високопосадовець на умовах анонімності заявив, що країни-члени ЄС "ситі по горло" поведінкою угорської влади, пише "Європейська правда". Він додав, що 26 країн-членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС", – зазначив він.

Він назвав Угорщину троянським конем Путіна, мовляв, їхня діяльність все більше і більше схоже на поведінку троянського коня.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Орбан хоче розвалити ЄС,

"ЄС змушують перетворитися із союзу цінностей на ринок, де право діяти без правил можна купити коштом цих цінностей. Орбан не збирається змінюватися. Його мета (чи чиєсь завдання?) розвалити весь ЄС. Ми повинні це зупинити", — заявив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Останні заяви

Угорський шантаж продовжується навіть у перший день саміту ЄС в Брюсселі. Засідання Європейської ради досі триває, лідери Євросоюзу планують мають ухвалити важливі питання щодо України. Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан намагається "ставити палки" в колеса, але члени блоку все ж намагаються досягти консенсусу.

Так, під час виступу там Орбан сказав, що не проти вступу України до ЄС, але хоче повернутися до питання за пів року. На пряме питання, чи проти вступу України до ЄС, прем'єр Угорщини відповів "Ні", додавши, що це питання "процедури".

"Попередні умови не були виконані. Нам доведеться повернутися до цього пізніше", — сказав Орбан, маючи на увазі вибори до Європарламенту у червні наступного року.

А Politico з'ясувало, що президент України Володимир Зеленський не отримав запрошення на саміт ЄС через Орбана. Мовляв, він хотів особисто бути присутнім на саміті, на якому розглядають питання вступу України. Лідери Євросоюзу не стали цього робити через побоювання щодо реакції Орбана. У підсумку Зеленський виступив по відеозв'язку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що резидент Володимир Зеленський "максимально відверто" поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який всіляко виступає проти вступу України до ЄС.